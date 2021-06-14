Зеленский заявил, что Украина ждет от партнеров сигналов о перспективах по членству в НАТО

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Украина ждет от союзников четких сигналов о перспективах членства в НАТО. Об этом сказал в понедельник президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями ", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, Зеленский и Джонсон обсудили вопросы евроатлантической интеграции и развитие стратегического партнерства между Украиной и Великобританией. Пресс-служба подчеркнула, что разговор состоялся после саммита Группы семи (G7), прошедшего 11-13 июня под председательством Великобритании, и перед саммитом НАТО, который начался сегодня.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в понедельник в Германском фонде Маршалла на онлайн-дискуссии в преддверии саммита альянса, заявил, что саммит НАТО не объявит никаких дат и никаких возможных сроков вступления в альянс Украины и Грузии. Он лишь подтвердил, что дверь НАТО остается открыта, и Россия не имеет права вето в этом процессе.