Пашинян заявил, что передавал карты минных полей Азербайджану через Россию

ЕРЕВАН, 14 июня. /ТАСС/. Армянские власти после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе передавали карты минных полей территорий, перешедших под контроль Баку, через миротворческий контингент РФ. Об этом заявил в понедельник и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян на митинге в городе Арташате Араратской области.

"Некоторые оппозиционные деятели и СМИ заявляют, что мы держали в тайне от РФ наличие карт минных полей. Это полнейший абсурд, потому что до этого сколько карт маленьких минных полей мы передавали Азербайджану, делали это исключительно через наших российских коллег - миротворцев РФ", - сказал он.

По словам Пашиняна, РФ продолжает посреднические усилия по возвращению армянских военнопленных, которые находятся в Азербайджане. "Благодаря усилиями РФ вернулись более 50 наших пленных", - заявил он.

Ранее в субботу МИД Азербайджана сообщил о возвращении в Армению 15 военных в обмен на карты 97 тыс. противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе. Как уточнило ведомство, обмен состоялся на азербайджано-грузинской границе в присутствии представителей Грузии.

27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что военные занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября, под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, в том числе Агдамский. Разминирование затронутых нагорнокарабахским конфликтом территорий остается одним из основных послевоенных вопросов между Баку и Ереваном.