Роухани заявил, что Иран в любой момент может начать обогащение урана свыше 63%

ТЕГЕРАН, 14 июня. /ТАСС/. Иран в любой момент способен увеличить степень обогащения урана до уровня, превышающего 63%. Об этом заявил в понедельник президент страны Хасан Роухани.

"Все увидели, что Иран начал обогащать [уран] до 63%. Если появится необходимость, то в любой момент мы можем увеличить степень обогащения", - приводит слова президента его пресс-служба.

При этом Роухани добавил, что "в любом случае Иран не стремится к получению ядерного оружия". "Наше обогащение осуществляется для нужд страны в сфере медицины, энергетической отрасли и для других секторов", - отметил он.

11 мая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран начал обогащать уран на объекте в Натанзе до 63%. Руководство Ирана ранее заявляло, что решение обогащать уран до 60% было принято в ответ на диверсию Израиля в Натанзе, совершенную 11 апреля. Роухани отмечал, что обогащение будет осуществляться в мирных целях и под надзором МАГАТЭ.