Reuters: НАТО обсуждает с Катаром размещение базы для подготовки афганских военных

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. НАТО ведет переговоры с властями Катара о размещении на его территории базы для подготовки военнослужащих афганских сил специального назначения после вывода иностранных войск из Афганистана. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне и Кабуле.

"Мы ведем переговоры по поводу того, чтобы выделить базу в Катаре для создания там особого центра подготовки для Афганских военных высокого ранга", - сообщил работающий в Кабуле представитель одной из западных стран, входящих в коалицию НАТО.

"Мы сделали предложение, но решать катарским властям, не против ли они того, чтобы НАТО использовала их территорию для размещения центра подготовки", - заявил другой источник в Вашингтоне.

Как пояснил в свою очередь один из дипломатов, работающих в Кабуле, обсуждался вопрос о том, чтобы отправлять "военнослужащих сил специального назначения Афганистана в Катар для прохождения курса интенсивной подготовки сроком от четырех до шести недель". По данным агентства, направить своих военных на базу в Катаре для подготовки афганских сил готовы США, Великобритания и Турция.

Ранее в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам, что альянс продолжит тренировать афганских военных и развивать транспортную инфраструктуру Афганистана после вывода войск из страны. До этого он также сообщал о том, что альянс изучает возможности после вывода войск из Афганистана вести подготовку армии страны за ее пределами. Вывод войск из Афганистана начался 29 апреля и должен завершиться осенью в соответствии с соглашением между США и движением "Талибан" (запрещено в России).