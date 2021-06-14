Страны НАТО обязались наращивать военные расходы

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Страны - члены НАТО взяли на себя обязательство увеличивать расходы на оборону и безопасность. Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров государств Североатлантического альянса, принятом в понедельник на саммите в Брюсселе.

"Коллективно и по отдельности мы привержены дальнейшему улучшению баланса в распределении расходов и обязанностей членов альянса <…>. Ожидается, что 10 членов НАТО в этом году потратят на оборону 2% своего ВВП или больше. Две трети членов планируют достичь показателя в 2% к 2024 году", - говорится в заявлении.

НАТО также начинает разработку новой Стратегической концепции альянса, которая будет принята на следующем саммите НАТО, который пройдет в 2022 году в Испании.

"Участники саммита приняли решение поручить генсеку НАТО начать процесс разработки новой Стратегической концепции. Она будет утверждена лидерами НАТО на следующем саммите", - говорится в документе.

Также НАТО создаст центр разработки новых технологий.

"Мы договорились содействовать технологическому сотрудничеству между союзниками по НАТО, содействовать оперативной совместимости и поощрять разработку и принятие технологических решений для удовлетворения наших военных потребностей. С этой целью мы запустим центр инноваций в области гражданской и военной обороны", - отмечается в нем.

"Гибридные угрозы"

НАТО объявила о готовности оказания помощи союзникам в борьбе с "гибридными угрозами".

"В то время как основная ответственность за реагирование на гибридные угрозы лежит на государстве - объекте, НАТО готова, по решению Совета, оказать помощь союзникам на любом этапе гибридной кампании, проводимой против него, в том числе путем развертывания Группы поддержки по противодействию гибридным угрозам", - отмечается в заявлении. При этом указывается, что "в случае гибридной войны Совет [НАТО] может принять решение о применении Пятой статьи (о коллективной обороне) Вашингтонского договора, как в случае вооруженного нападения"

Защита климата

НАТО впервые в своей истории согласовала план действий по защите климата и намерена работать над сокращением вредных для экологии военных выбросов.

Как сказано в заявлении, страны - члены альянса одобрили план действий по реализации стратегии в области изменения климата и безопасности, который "повышает осведомленность, адаптацию, смягчение последствий и информационно-пропагандистские усилия, обеспечивая при этом надежную позицию сдерживания и обороны и поддерживая приоритеты безопасности военного персонала, а также оперативную и экономическую эффективность".

"Чтобы адаптироваться к изменению климата, НАТО будет включать соображения, связанные с изменением климата, в весь спектр своей работы, начиная от оборонного планирования и развития потенциала, до гражданской готовности и учений", - указано в заявлении.

НАТО не намерена осуществлять развертывание своих ядерных ракет наземного базирования в Европе. Об этом говорится в опубликованном в понедельник итоговом заявлении саммита Североатлантического альянса, состоявшегося в Брюсселе.

"У нас нет намерения производить развертывание ядерных ракет наземного базирования в Европе", - отмечается в тексте документа.

Украина и Грузия

Украина и Грузия в будущем смогут стать членами НАТО. "Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству в качестве неотъемлемой части этого процесса, - указано в заявлении. - Мы подтверждаем все части этого решения, а также последующих решений, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по своим собственным достоинствам. Мы твердо поддерживаем право Украины самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне".

В документе также подтверждено аналогичное решение, принятое на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году в отношении Грузии.

Армия Афганистана

НАТО подтверждает готовность осуществлять подготовку и предоставлять финансирование афганской армии после вывода из страны иностранных войск.

"Вывод наших войск не означает конец наших отношений с Афганистаном. Теперь мы откроем новую главу", - отмечается в тексте. "НАТО продолжит осуществлять подготовку и предоставлять финансовую поддержку национальным силам безопасности Афганистана", - подчеркивается в заявлении.