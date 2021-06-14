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Борьба с изменениями климата

Страны НАТО решили открыть экспертный центр по вопросам климата и безопасности в Канаде

В итоговом заявлении саммита альянса говорится, что изменение климата "является одной из определяющих проблем нашего времени"

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств НАТО приняли решение открыть экспертный центр по вопросам климата и безопасности в Канаде. Об этом заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.

"Мы договорились открыть экспертный центр по вопросам климатических изменений и безопасности в Канаде", - сказал он.

Как говорится в итоговом заявлении саммита, изменение климата "является одной из определяющих проблем нашего времени". "Сегодня мы одобрили план действий по реализации повестки дня НАТО в области изменения климата и безопасности, который повышает нашу осведомленность, адаптацию, смягчение последствий и информационно-пропагандистские усилия, обеспечивая при этом надежную позицию сдерживания и обороны и поддерживая приоритеты безопасности военного персонала, а также оперативную и экономическую эффективность", - отмечается в тексте.

Для повышения осведомленности НАТО будет проводить ежегодные оценки воздействия изменения климата на свою стратегическую среду, а также на миссии и операции, подчеркивает альянс. "Чтобы адаптироваться к изменению климата, НАТО будет включать соображения, связанные с изменением климата, в свой полный спектр работы, от планирования обороны и развития потенциала до гражданской готовности и учений. НАТО также укрепит сотрудничество с государствами-партнерами, а также с международными и региональными организациями, которые активно занимаются вопросами изменения климата и безопасности", - говорится в заявлении.

Теги
КанадаСтолтенберг, ЙенсБорьба с изменениями климата
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