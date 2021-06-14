СМИ: Чехия направила Польше проект договора об урегулировании спора с шахтой "Туров"

ПРАГА, 14 июня. /ТАСС/. Прага направила Варшаве проект договора об урегулировании судебного спора вокруг польской угольной шахты "Туров". Об этом сообщило в понедельник Чешское телевидение.

Документ содержит условия, при выполнении которых польской стороной Прага готова отозвать свой иск к Варшаве из суда ЕС. Переговоры на уровне экспертов по этому договору начнутся в четверг, 17 июня.

Местные СМИ несколько дней назад сообщили, что регулярный контроль ситуации в польской угольной шахте "Туров" чешскими инспекторами должен стать одним из условий подписания чешско-польского договора, снимающего претензии Чехии к польской стороне.

Чехия в конце февраля подала жалобу против Польши из-за расширения угледобывающей шахты, обвинив ее в том, что из-за расширения шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. Суд ЕС 21 мая удовлетворил иск Праги и обязал Варшаву немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношлёнское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу.

После решения суда ЕС о закрытии шахты премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польское правительство не будет предпринимать никаких действий, которые могли бы ударить по энергетической безопасности Польши и не закроет шахту.

С шахтой "Туров" связано 4-7% производства электроэнергии в Польше. Закрытие шахты означало бы увольнение 5 тыс. работников и нанесло бы польской экономике ущерб в 13,5 млрд злотых (около $3,75 млрд).