Politico: власти США беспокоит возросший уровень сотрудничества между Россией и Китаем

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Вашингтон обеспокоен возросшим уровнем сотрудничества между Москвой и Пекином и продумывает новую стратегию действий в отношении двух стран. Об этом сообщает в понедельник газета Politico со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга.

По его утверждению, отношения между КНР и РФ в течение многих лет ограничивались тактическим сотрудничеством или временным партнерством, когда это было выгодно обеим сторонам, однако в последнее время, по мнению Вашингтона, эти связи стали иметь более стратегическую природу. "За последнее десятилетие мы стали свидетелями чего-то более глубокого и, честно говоря, вызывающего большее беспокойство", - сказал он. "Я думаю, что можно сказать, что это на определенном уровне работает практически как квазиальянс", - полагает представитель администрации.

В связи с этим, по его словам, администрации США предстоит "заново обдумать свою стратегию в целом". Вопрос стоит в том, пытаться ли Вашингтону одновременно сдерживать обе страны или же "попытаться проводить какие-то разграничения в своем подходе и попробовать улучшить отношения с Москвой". "Все это невероятно сложный вопрос", - признал американский чиновник.

Он сообщил, что для президента США Джо Байдена проводился специальный брифинг на тему российско-китайских отношений. Кроме того, как подтвердил Politico представитель американского внешнеполитического ведомства, госсекретарь Энтони Блинкен также организовал для себя аналогичный брифинг.

В наибольшей степени Вашингтон, по словам представителя администрации, беспокоит усиливающее сотрудничество РФ и КНР в военной и технологической сфере, в частности в гиперзвуковом оружии, военной авиации, подводных лодках. "Этот список можно продолжать и продолжать. Все это сферы, в которых Россия и Китай тесно работают вместе", - считает он.

Игра на противоречиях

Представитель администрации добавил, что любые попытки Вашингтона играть на противоречиях Москвы и Пекина должны быть крайне осторожными. "Обе стороны крайней внимательно относятся к попыткам создать трения или разделить их и очень большое внимание уделяют тому, что они, как я думаю, воспринимают в качестве более серьезной и угрожающей проблемы - Соединенным Штатам", - подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин в понедельник заявил в интервью телеканалу NBC, что Запад предпринимает попытки разрушить стратегическое партнерство, сформировавшееся между Россией и Китаем. Он охарактеризовал уровень сотрудничества между двумя странами как "беспрецедентно высокий". Президент подтвердил, что говорит о "всех сферах" взаимодействия с Китаем, включая политику, экономику, технологии и военно-техническое сотрудничество. Путин подчеркнул, что Москва не считает Пекин угрозой.