Итальянский эксперт считает, что у Байдена нет дипломатических аргументов для Путина

РИМ, 14 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным должен будет больше опираться на аргументы силы, чем на политические и дипломатические. Такое мнение выразил в понедельник корреспонденту ТАСС президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends политолог Тиберио Грациани, проанализировав состоявшиеся саммиты "семерки" и НАТО.

"Разумеется, президент Байден остается признанным главой всего Запада и в этом качестве предстанет перед своим российским коллегой. Но в ходе встречи он [Байден] должен будет больше опираться на силовые аспекты, чем на дипломатические или политические, то есть он должен будет использовать свой статус и престиж западного лидера и должен будет отталкиваться от стратегического веса НАТО. У него нет дипломатических инструментов для разговора с Путиным", - считает эксперт.

По его мнению, саммит Группы семи не стал безусловным триумфом для Байдена. "Должна была быть выражена планетарная безусловная поддержка новому президенту, без каких-либо "но" или "если", но при более глубоком рассмотрении итогов встречи ясно, что этого не произошло. Отчасти дали о себе знать отголоски предыдущей администрации Дональда Трампа, отчасти тот факт, что сроки полномочий двух ключевых лидеров - Франции и Германии - Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель подходят к концу, и в целом ничего нового для международной политики не прозвучало, стали лишь еще очевиднее значительное продвижение на мировой сцене Китая и завидная устойчивость России", - продолжил Грациани.

НАТО тоже не самый сильный тыл в данный момент, говорит эксперт. "НАТО сталкивается с серьезными проблемами с бюджетом, которые уже существовали и были отмечены Трампом. Продвижение альянса "на Восток" наталкивается на серьезные препятствие в виде украинского вопроса. Прием Киева грозит НАТО быть втянутой в слишком рискованную ситуацию для европейских союзников, давно отошедших от принципов военной ответственности, на основании которых Североатлантический альянс создавался более 70 лет назад", - заключил собеседник агентства.