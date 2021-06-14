Зеленский упрекнул НАТО за отказ обозначать сроки вступления Украины в альянс

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение саммита НАТО о намерениях принять страну в военный блок, однако упрекнул альянс за отказ обозначать сроки этой перспективы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Украина положительно восприняла решение саммита НАТО о том, что наше государство станет членом альянса, а План действий по членству (ПДЧ) является неотъемлемой частью этого процесса. <...> Вместе с тем в решении саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись", - цитирует пресс-служба заявление президента по итогам состоявшегося в Брюсселе саммита.

Зеленский заверил, что Украина продолжит выполнение предложенных ей реформ. "Мы продолжим курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше соответствовать стандартам совместимости с государствами - членами НАТО", - отметил он.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

В апреле 2021 года Зеленский заявлял, что ждет от Запада более последовательной поддержки стремления страны стать частью альянса. При этом Киев не был приглашен на саммит альянса, который состоялся в Брюсселе.