{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский упрекнул НАТО за отказ обозначать сроки вступления Украины в альянс

Президент Украины заверил, что продолжит выполнение предложенных реформ в сфере безопасности и обороны

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение саммита НАТО о намерениях принять страну в военный блок, однако упрекнул альянс за отказ обозначать сроки этой перспективы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Украина положительно восприняла решение саммита НАТО о том, что наше государство станет членом альянса, а План действий по членству (ПДЧ) является неотъемлемой частью этого процесса. <...> Вместе с тем в решении саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись", - цитирует пресс-служба заявление президента по итогам состоявшегося в Брюсселе саммита.

Зеленский заверил, что Украина продолжит выполнение предложенных ей реформ. "Мы продолжим курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше соответствовать стандартам совместимости с государствами - членами НАТО", - отметил он.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

В апреле 2021 года Зеленский заявлял, что ждет от Запада более последовательной поддержки стремления страны стать частью альянса. При этом Киев не был приглашен на саммит альянса, который состоялся в Брюсселе.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Байден заявил, что считает Путина "достойным соперником"
Предстоящий саммит президент США назвал "критически важным"
Байден заявил, что считает Путина "достойным соперником"
Читать полностью