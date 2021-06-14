Байден призвал продолжить борьбу с терроризмом в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подчеркнул, что усилия по борьбе с терроризмом в Афганистане должны продолжиться в свете вывода американского контингента из этой страны. Об этом американский лидер заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по итогам участия в саммите НАТО.

"Между лидерами было также прочное согласие насчет Афганистана. Наши солдаты возвращаются, но мы продолжим дипломатическую, экономическую и гуманитарную поддержку народа Афганистана, продолжим поддерживать вооруженные силы и силы безопасности страны", - сказал он.

"Усилия по борьбе с терроризмом должны продолжиться, чтобы гарантировать, что Афганистан больше никогда не будет безопасным прибежищем для проведения атак против наших стран", - отметил Байден.

Байден 14 апреля объявил о планах начать вывод американских военнослужащих из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября. Это решение отличается от обязательств Вашингтона вернуть свои войска домой к 1 мая 2021 года, которые были закреплены в соглашении, достигнутом в феврале прошлого года в Дохе между предыдущей администрацией США и движением "Талибан" (запрещено в РФ).

На конец апреля в Афганистане, по данным Пентагона, находились 2,5 тыс. американских солдат и офицеров. НАТО также выводит свои силы из Афганистана. Минобороны США 8 июня объявило, что свыше 50% американских военнослужащих и боевой техники уже выведены из центральноазиатской республики.