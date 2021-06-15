Боррель заявил, что результат диалога между Сербией и Косово станет для них пропуском в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Евросоюз подтвердил, что Сербия и Косово смогут вступить в сообщество только после нормализации своих отношений в результате диалога высокого уровня при посредничестве ЕС. Об этом заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом очередного раунда переговоров президента Сербии Александара Вучича с премьером непризнанного Косова Альбином Курти.

"Нам предстоят непростые переговоры. И здесь очень важно понять, что диалог между Белградом и Приштиной и его результаты станут пропуском в европейское будущее для обеих сторон, - сказал он. - Без этого диалога экономический прогресс и процветание в регионе будут подорваны".

Боррель особенно подчеркнул, что ему очень приятно проводить очередную встречу Белграда и Приштины в тот момент, когда в Брюсселе президент США Джо Байден обсуждает сотрудничество с ЕС.