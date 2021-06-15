Bild: в ФРГ рейтинг "зеленых" впервые с марта опустился ниже 20%

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) все больше увеличивает отрыв от "Союза-90"/"зеленых" в рейтинге политических партий ФРГ. Таковы опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного институтом Insa по заказу газеты Bild.

Блок ХДС/ХСС пользуется популярностью 27,5% населения. По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным неделю назад, рейтинг консерваторов повысился на 1 процентный пункт. Рейтинг "зеленых", напротив, упал на ниже отметки 20% - впервые с марта. За них готовы проголосовать 19,5% избирателей.

Рейтинг Социал-демократической партии Германии составляет 16,5%. За "Альтернативу для Германии" готовы проголосовать 11% респондентов. Свободная демократическая партия набрала бы 13,5%. Левая партия получила бы 6%.

В опросе участвовали 2038 человек.

Новый канцлер ФРГ будет определен по итогам выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября. Выдвигать главу правительства будет та партия, которая наберет больше голосов и возглавит коалицию.

Многие эксперты связывают снижение рейтинга "зеленых" с тем, что партия долгое время находилась в оппозиции и критиковала правительство Германии, в том числе его внешнюю политику. Перед выборами в Бундестаг "зеленые" и их кандидат в канцлеры Анналена Бербок находятся в ситуации, когда критику приходится подкреплять более весомыми аргументами и представлять собственный курс, который в условиях реальной политики представляется в целом несостоятельным. Также Бербок преследуют скандалы. Сначала СМИ выяснили, что она своевременно не задекларировала свои доходы за 2018-2020 годы, а впоследствии узнали, что некоторые пункты, указанные в биографии кандидата, не соответствуют действительности.