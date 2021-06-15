Пашинян созвал своих сторонников на общенациональный митинг в Ереване 17 июня

ЕРЕВАН, 15 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян созвал своих сторонников из всех областей республики 17 июня на общенациональный митинг и шествие в Ереване по случаю внеочередных парламентских выборов, которые запланированы на 20 июня. Об этом он заявил во вторник в городе Сисиане Сюникской области.

"Мы обсудили, что партия "Гражданский договор" устроит общенациональный митинг и шествие 17 июня в 20:00 (19:00 мск) на площади Республики в Ереване. <...> 17 июня все наши сторонники должны собраться на площади Республики из всех уголков страны", - заявил он.

Ранее партия Пашиняна "Гражданский договор" и предвыборный блок бывшего президента Роберта Кочаряна подавали заявки в мэрию Еревана с просьбой дать разрешение на проведение митингов 18 июня на площади Республики. Несмотря на то, что мэрия решила отказать блоку Кочаряна, суд дал разрешение на митинг, после чего команда Пашиняна сменила дату своего митинга. "Мы это делаем по той причине, что сила, которая потерпит поражение, хочет попасть под дубинки полицейских и преследует цель делигитимировать выборы. Мы не дадим им такого шанса", - сказал Пашинян.

На фоне политического кризиса, который начался в Армении в ноябре прошлого года, премьер-министр и главы представленных в парламенте партий договорились о проведении внеочередных выборов. 10 мая на специальном заседании депутаты соблюли необходимые формальности, чтобы роспуск парламента стал юридически возможным. После этого президент Армен Саркисян назначил дату внеочередных выборов на 20 июня. Пашинян и члены его правительства до выборов остаются работать в статусе исполняющих обязанности. Его партия "Гражданский договор" отказалась от создания блоков с другими силами и участвует в выборах самостоятельно.

Одним из главных соперников Пашиняна на выборах будет, по мнению экспертов, бывший президент страны Кочарян, который создал блок "Армения" вместе с главами партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном. В выборах будет также участвовать Республиканская партия экс-президента Сержа Саргсяна, которая создала блок с партией бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна "Родина". Парламентская оппозиция - партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" - также заявила об участии в выборах без вхождения в какие-либо блоки.