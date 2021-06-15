Суд над белорусским блогером Тихановским начнется 24 июня в СИЗО Гомеля

МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Судебный процесс по уголовному делу белорусского блогера Сергея Тихановского и его соратников, обвиняемых в планировании массовых беспорядков в период подготовки и проведения президентских выборов в стране, начнется 24 июня в следственном изоляторе в Гомеле. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Гомельском областном суде.

"Уголовное дело 24 июня начнет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда. Процесс будет проходить в закрытом судебном заседании в СИЗО №3 Гомеля", - отметили в областном суде.

Генеральная прокуратура Белоруссии направила 5 мая в Верховный суд уголовное дело в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Артема Сакова, Дмитрия Попова, Владимира Цыгановича и Игоря Лосика по обвинению в том, что они "с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году".

В Генпрокуратуре заявили, что "в результате противоправных действий Тихановского и его сообщников государству причинен ущерб на сумму более 3 млн белорусских рублей (около $1,16 млн)". Также сообщается, что на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 2 млн белорусских рублей (около $775 тыс.). В соответствии с уголовным законодательством Белоруссии, обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.