Кулеба заявил, что Украина хотела бы получить План действий по членству в НАТО в 2022 году

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Украина рассчитывает на предоставление Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО в 2022 году. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя итоги состоявшегося в понедельник саммита НАТО.

"И если учесть контекст, это очень хорошая для нас декларация [саммита НАТО]. Но я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшая такое действие - предоставление Украине ПДЧ в 2022 году", - написал он в Facebook.

По мнению Кулебы, для получения ПДЧ Украина уже "осуществила достаточно реформ". "Мы должны продолжать реформы, но мы не должны мириться с ситуацией, когда отдельные государства - члены НАТО реформы на Украине используют как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать Россию", - отметил министр. Он также выразил убеждение, что Украина будет членом НАТО. "Для этого есть согласие и в альянсе, и на Украине, - полагает Кулеба. - И чем быстрее мы встанем на путь ПДЧ, тем сильнее будет становиться Украины и атлантическое пространство в целом".

Участники прошедшего 14 июня саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Вместе с тем в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им планов действий для членства. Президент Украины Владимир Зеленский в последние месяцы неоднократно заявлял, что Киев хотел бы дальнейшего движения в этом вопросе. В частности, по его мнению, для Украины настало время получения плана действий по членству в альянсе.