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Консервативная оппозиция в парламенте Эстонии внесла заявление о вотуме недоверия премьеру

Под руководством Каи Каллас правительство упустило все условия, созданные предыдущим кабмином для экономического развития и повышения обороноспособности страны, заявил лидер Консервативной народной партии Мартин Хельме

ТАЛЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Депутаты консервативных оппозиционных партий в Рийгикогу (парламенте) Эстонии внесли в парламентское производство заявление о вотуме недоверия премьер-министру Кае Каллас. Об этом лидер Консервативной народной партии Мартин Хельме сообщил во вторник.

"Под руководством Каи Каллас правительство Партии реформ и Центристской партии за несколько месяцев упустило все условия, созданные предыдущим правительством для экономического развития и повышения обороноспособности Эстонии, - указано в тексте заявления. - Правительство приняло ряд некомпетентных экономико-политических решений, которые наносят значительный ущерб эстонским предприятиям, развитию сельских районов и национальной безопасности".

По информации портала ERR, заявление о вотуме подписали 30 депутатов Консервативной неродной партии и партии "Отечество". Для успеха вотума его должен поддержать 51 депутат 101-местного Рийгикогу.

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