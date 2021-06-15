Суд оштрафовал отделение IKEA во Франции на €1 млн по делу о слежке за сотрудниками

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Суд города Версаль оштрафовал французское отделение сети по продаже мебели и товаров для дома IKEA на €1 млн по делу о слежке за сотрудниками. Об этом во вторник сообщила газета Ouest-France.

По ее данным, бывший генеральный директор Жан-Луи Байо приговорен к двум годам тюремного заключения условно и штрафу в €50 тыс. Как уточняет издание, приговор в отношении французского отделения вынесен за "скрытый сбор персональных данных" в отношении сотрудников, членов профсоюза, а кандидатов на прием на работу.

Отмечается, что факты, рассматриваемые судом, относятся к началу 2000-х годов.