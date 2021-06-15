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В Испании задержали мужчину по подозрению в террористической деятельности

По информации французской полиции, задержанный посещал различные консульства Франции в Испании и угрожал их сотрудникам

МАДРИД, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники испанских правоохранительных органов задержали в Мадриде мужчину по европейскому ордеру на арест за преступления, связанные с терроризмом. Как указывается во вторник в пресс-релизе полиции королевства, ордер был выписан французскими властями 2 июня.

"Согласно информации, предоставленной французской полицией, задержанный посещал различные консульства Франции в Испании и угрожал их сотрудникам", - говорится в заявлении. Мужчина имеет несколько судимостей, отмечается в документе.

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Испания