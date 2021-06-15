Администрация Байдена попросила Верховный суд вернуть смертный приговор Царнаеву

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США направило обращение в Верховный суд, в котором просит восстановить смертный приговор Джохару Царнаеву за организацию теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом сообщил во вторник телеканал ABC со ссылкой на документы Минюста США.

Министерство юстиции уже направляло осенью прошлого года обращение в Верховный суд о восстановлении смертной казни для Царнаева. Однако тогда министерство контролировалось республиканцами - сторонниками предыдущего президента США Дональда Трампа, поддерживавшего смертную казнь. Нынешний же президент Джо Байден, который назначил возглавляющего сейчас министерство юстиции Меррика Гарланда на этот пост, ранее выступал против высшей меры наказания и даже обещал упразднить ее во время своей избирательной кампании. Позиция министерства юстиции, а следовательно, и администрации Байдена по делу Царнаева, может быть показательной для одного из наиболее актуальных вопросов общественной жизни США.

15 апреля 2013 года два взрыва с интервалом 12 секунд прогремели в центре Бостона недалеко от финишной черты ежегодного марафона. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней полиция вышла на след организаторов взрывов - братьев Царнаевых. При попытке задержания старший из них, Тамерлан, был убит. Джохар был ранен и арестован. 8 апреля 2015 года суд признал Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения, после этого федеральный судья огласил смертный приговор. В июле 2020 года апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор Царнаеву, приняв во внимание доводы защиты о том, что процесс по его делу не был беспристрастным, так как проводился в городе, где был совершен теракт.