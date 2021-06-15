Основатель итальянского "Движения "5 звезд" обвинил Запад в пропаганде против РФ и Китая

РИМ, 15 июня. /ТАСС/. Основатель итальянского "Движения" 5 звезд", входящего в правящую коалицию, блогер и бывший комик Беппе Грилло разместил на странице своего блога в интернете статью в защиту России и Китая, в которой осуждаются решения, принятые против этих стран на прошедших саммитах Группы семи и НАТО. Статья, опубликованная онлайн во вторник, подписана профессором антропологии и философии Миланского университета Андреа Зоком.

"В эти дни мы наблюдали идеологическую партию, сначала на "семерке", потом на встрече стран НАТО, какой не было со времен падения Берлинской стены", - написал автор. Он критически высказался в отношении США и их нового лидера Джо Байдена, а также премьер-министра Италии Марио Драги, которые говорили о необходимости защищать общие ценности. "Обращение к "общим ценностям" звучит патетически в контексте Запада, система которого оставила один каркас от того, что было и "общим", и "ценным", - пишет автор.

Как указывает газета la Repubblica, Грилло встречался с послом Китая в Италии и подтвердил близость "Движения" Пекину. В 2019 году по инициативе находившегося и тогда в правительстве движения был подписан меморандум о взаимопонимании, который предусматривает развитие сотрудничества между Италией и Китаем, в том числе в рамках китайской инициативы создания "Экономического пояса Шелкового пути" ("Один пояс - один путь"). Как неоднократно поясняли представители итальянского руководства, данный документ рамочный, не предусматривающий никаких обязательств сторон, но открывающий путь для конкретных соглашений о сотрудничестве в сфере транспорта и инфраструктуры, в частности портовой. Однако он вызвал острую критику со стороны США, в том числе прошлой американской администрации.

На пресс-конференции по итогам саммита Группы семи Драги заявил, что его правительство, в которое по-прежнему входят "пятизвездные", "внимательно изучит" данный документ. В своей нынешней конфигурации итальянское правительство особо подчеркивает свою приверженность европейской и трансатлантической линиям.

Грилло никогда не занимал политических постов, но по-прежнему пользуется беспрекословным авторитетом в "Движении" и принимает основные решения в нем. Неформальным лидером партии стал экс-премьер Джузеппе Конте, на которого возложена задача реформировать "Движение".