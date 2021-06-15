Саркози в суде отрицает превышение финансирования своей предвыборной кампании

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози решительно отверг во вторник на суде в Париже предъявляемые ему обвинения в намеренном превышении финансирования его предвыборной кампании 2012 года. Об этом сообщил новостной телеканал BFMTV.

В ходе заседания Саркози неоднократно повышал голос на судей. "Никакого превышения расходов мною не было допущено. Такие утверждения - это просто сказки. Я 40 лет провел в мире политики, и что такое предвыборные кампании, большие или небольшие, прекрасно знаю. Моя предвыборная кампания 2012 года как две капли воды походит на ту, что проводилась в 2007 году", - заявил, в частности, Саркози.

Председатель суда несколько раз делала замечания экс-президенту Франции, призывая к порядку. В дальнейшем Саркози извинился перед судом за свое чрезмерно эмоциональное поведение.

Саркози на суде утверждал, что ему ничего не было известно о созданной его помощниками двойной бухгалтерии, системе сокрытия расходов, в частности, финансировании его митингов как обычных партийных конференций. "Я был президентом и у меня не было времени заниматься бухгалтерией. Тем более что вся кампания развивалась успешно и мое окружение говорило мне, что все в порядке ", - подчеркнул он.

В ходе суда он практически обвинил аппарат партии Союз в поддержку народного движения (UMP) и тогдашнего генерального секретаря этой организации Жан-Франса Коппе, что это именно они связались с фирмой "Бигмалион" и, в отличие от президента страны, были в курсе операций по финансированию предвыборной кампании.

"Совершенно очевидно, что имели место поддельные отчетные финансовые документы и оформление расходов на фиктивные партийные конференции. Но это было сделано вне счетов моей кампании", - сказал также Саркози.

Крупное дело

Согласно французским законам, кандидат в президенты не имеет права доводить ее стоимость до уровня выше €22,5 млн. Реальная стоимость кампании Саркози оказалась более чем на 18 млн выше, и, по данным следствия, общая сумма расходов составила как минимум €42,8 млн. "Это неверные данные, эта кампания обошлась в иную стоимость", - прокомментировал это Саркози на суде.

По данному делу, кроме самого Саркози, проходят еще 13 подозреваемых. Юстиция обвиняет соратников экс-президента, а также коммуникационное агентство "Бигмалион" в фальсификации счетов в период предвыборного марафона. По мнению обвинения, это делалось, чтобы скрыть превышение кандидатом максимального предела расходов, установленного для проведения избирательных кампаний.

В отношении Саркози, в отличие от других подсудимых, выдвигается только обвинение в превышении норм финансирования предвыборной кампании. По французским законам, по этой статье Саркози теоретически может грозить до года тюремного заключения и штраф в размере €3 750. У других подсудимых наказание может оказаться более строгим - до пяти лет тюрьмы. По данным телеканала BFMTV, решение суда ожидается "через несколько месяцев".