Беннет провел рабочие встречи с главами спецслужб "Моссад" и ШАБАК

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во вторник провел первые рабочие встречи с руководителями израильских спецслужб "Моссад" (внешняя разведка) и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля), которые проинформировали его о деятельности возглавляемых ведомств. Об этом сообщила канцелярия премьера.

Как отмечается в заявлении, директор "Моссад" Дэвид Барнеа в ходе встречи с Беннетом в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме "провел для него брифинг по разведдеятельности спецслжбы". В свою очередь директор Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Надав Аргаман проинформировал израильского премьера "о деятельности в различных сферах ответственности ШАБАК", указывается в заявлении канцелярии.

"По просьбе премьер-министра Беннета срок полномочий Аргамана на посту директора ШАБАК продлен до октября 2021 года", - добавили в канцелярии.

Беннет в понедельник вступил в должность премьер-министра Израиля, посетил свою канцелярию в Иерусалиме, встретился с сотрудниками и был проинформирован по вопросам безопасности главой Совета по национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом и своим военным советником, сообщила в понедельник правительственная пресс-служба. В канцелярии премьера в тот же день состоялась передача дел Беннету бывшим главой правительства Биньямином Нетаньяху. По данным радиостанции Kan, встреча длилась менее получаса, официальная церемония не проводилась.

Лидер партии "Ямина" Беннет 13 июня принес присягу в качестве 13-го премьера Израиля. Он пришел на место Нетаньяху, который бессменно занимал пост премьера 12 лет, а теперь перешел в оппозицию.