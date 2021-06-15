Марш с израильскими флагами в Иерусалиме завершился без массовых столкновений

ИЕРУСАЛИМ, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Традиционное шествие с израильскими флагами в Иерусалиме во вторник прошло, вопреки опасениям, относительно спокойно и завершилось без серьезных столкновений. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

"Шествие прошло относительно спокойно и завершилось без массовых столкновений. Полиция работала на месте четко, обеспечивая порядок. Обошлось без серьезных стычек, но были зафиксированы отдельные инциденты. Всего арестованы 17 человек за то, что они бросали камни и нападали на полицейских. Двое офицеров полиции получили ранения в отдельных инцидентах", - сказал Зингерман.

В районе Старого города Иерусалима отмечалось повышенное присутствие полиции. Как удалось убедиться корреспонденту ТАСС в течение дня, полицейским удалось обеспечить проведение марша с флагами в соответствии с маршрутом, согласованным с властями. Так, шествие не проходило непосредственно через сами Дамасские ворота Старого города, а лишь у них с внешней стороны стены. Израильская полиция, в том числе конная, пресекала потенциальные стычки правых еврейских активистов с арабской молодежью на прилегающих улицах, которые могли перерасти в массовые столкновения, перегородив тротуары барьерами.

Марш с флагами изначально должен бы состояться 10 мая, но был отменен из-за резкого обострения ситуации в области безопасности и начала ракетных обстрелов израильских городов палестинскими радикалами из сектора Газа. На протяжении 11 дней израильские военные и радикалы в Газе обменивались ударами, режим прекращения огня вступил в силу 21 мая. Радикалы выпустили по территории еврейского государства за это время свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - 256.

Конфликт в мае последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах. В соответствии с решением властей маршрут марша с флагами 15 июня был изменен и не проходил через Дамасские ворота и мусульманский квартал Старого города, указывает газета The Jerusalem Post.

Безопасность в районе Старого города Иерусалима, по данным государственного израильского радио Kan, обеспечивали 2 тыс. полицейских. К настоящему моменту возобновлено движение по улицам в центральной части города, которые были перекрыты в середине дня для обеспечения безопасности шествия с израильскими флагами, отмечает радиостанция. По ее данным, в шествии с израильскими флагами во вторник в Иерусалиме приняли участие порядка 5 тыс. человек.