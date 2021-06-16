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США могут развернуть постоянную группу ВМС в Тихом океане для противодействия КНР

На данный момент неизвестно, войдут ли в группировку только американские корабли или предусмотрено участие других стран

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Пентагон рассматривает возможность размещения в Тихоокеанском регионе постоянной военно-морской оперативной группы для противодействия Китаю. Об этом сообщает во вторник газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с внутренними обсуждениями. Кроме того, соответствующий план включает утверждение военной операции, что позволит главе оборонного ведомства Ллойду Остину "привлечь дополнительные средства и ресурсы" в рамках соперничества с Пекином.

Данные инициативы стали результатом работы созданной в Пентагоне по поручению президента Джо Байдена целевой группы по Китаю, которая недавно представила рекомендации Остину.

"Мы рассматриваем ряд предложений по Индо-Тихоокеанскому региону, чтобы лучше координировать наши действия. <...> Глава Пентагона заявил, что сейчас предстоит время поработать, остается много деталей, которые нуждаются в финальной проработке", - сказал собеседник издания.

Предполагается, что тихоокеанская группа будет сформирована по аналогии с созданными в 1968 году постоянными военно-морскими силами НАТО в Атлантике. На данный момент неизвестно, войдут ли в группировку только американские корабли или предусмотрено участие других стран. Вместе с тем окончательного решения не принято, а Пентагон еще не уведомлял Конгресс о подобных планах.

Остин 9 июня подписал внутреннюю директиву, предусматривающую ряд инициатив по противодействию Китаю, часть из которых засекречена. Как заявил 2 февраля член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, Пекин никогда не стремился бросить вызов или занять место Вашингтона в мире и не намерен делить с ним сферы влияния.

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