Эксперты: Москва продолжит сближение с Пекином вне зависимости от саммита в Женеве

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 июня. /ТАСС/. Москва и Пекин, сталкивающиеся с конфронтацией со стороны Запада, не видят другого выбора, кроме как продолжать курс на дальнейшее сближение, вне зависимости от исхода российско-американского саммита в Женеве. Такую точку зрения профессора кафедры международных отношений из Китайского народного университета в Пекине Ши Иньхуна публикует в среду газета South China Morning Post.

"В нынешних условиях у Китая и России нет другого выбора, кроме как укреплять свое стратегическое, военное и дипломатическое сотрудничество", - убежден аналитик. Он констатировал, что саммиты Группы семи (G7) и НАТО вызвали еще больший антагонизм между США и Россией, и переговоры в Швейцарии мало могут что-либо изменить.

"Байден хочет подтвердить жесткую позицию Соединенных Штатов, когда он отправится в Женеву", - отметил Ши Иньхун. По его словам, в центре внимания саммита будут вопросы контроля над вооружениями после того, как в январе стороны договорились продлить срок действия договора СНВ-3. "Возможно, президенты будут говорить о мерах по предотвращению ухудшения в сфере контроля над вооружениями", - полагает профессор.

По словам ученого-американиста Лю Сяна из Китайской академии общественных наук, мнение которого также приводит газета, Вашингтон может ослабить напряженность за счет уступок в отношении российского проекта газопровода "Северный поток - 2" в Германию, против которого решительно выступали США. Вместе с тем, как считает эксперт, "Байден попытается испытать Путина в попытке расколоть российско-китайские отношения", однако Москва продолжит развивать более тесные связи с Пекином и может активизировать их во второй половине года.