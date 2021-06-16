Kyodo: четыре корабля КНР вошли в зону у спорных островов Сенкаку

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Четыре патрульных корабля морской полиции КНР в среду вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, китайские корабли вошли в эту зону впервые с 29 мая, всего подобные события происходили с начала года уже 21 раз. Кроме того, сторожевики КНР уже 124 дня подряд курсируют в непосредственной близости к зоне, которую Япония считает своими территориальными водами. Это самый продолжительный отрезок времени с 2012 года, когда японские власти провели национализацию Сенкаку.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромами японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.