Китай пообещал более решительно противодействовать внешнему вмешательству

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 июня. /ТАСС/. Пекин будет более решительно противодействовать внешнему вмешательству в дела Китая и Гонконга, а любые попытки сдержать развитие страны "обречены на провал". Об этом заявил в среду новый глава комиссариата МИД КНР в этом специальном административном районе Лю Гуанъюань.

"Любые попытки вмешательства во внутренние дела Китая или сдержать его развитие обречены на провал", - сказал дипломат на семинаре, посвященном 100-летней годовщине основания Коммунистической партии Китая (КПК).

Он отметил, что принятый недавно в КНР закон о противодействии иностранным санкциям "исходит из насущной необходимости бороться с гегемонизмом и политикой силы".

"Достоинство и законные права китайского народа не должны ущемляться, а историческую тенденцию к великому обновлению китайской нации под руководством КПК не остановить", - добавил спецпредставитель МИД.

В свою очередь, глава местной администрации Кэрри Лам, выступая на этом же мероприятии, подчеркнула, что принятие летом прошлого года закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге "эффективно восстановило стабильность в обществе, а реформа по улучшению избирательной системы обеспечит принцип: "патриоты управляют Гонконгом".

"Эти две ключевые инициативы полностью демонстрируют непоколебимую решимость центрального правительства и КПК отстаивать принцип "одна страна, две системы" и будут иметь большое значение для обеспечения долгосрочного процветания и стабильности Гонконга", - резюмировала глава исполнительной власти.