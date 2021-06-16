Половина фракции украинской партии "Голос" заявила о расколе и создании нового объединения

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Фракция украинской партии "Голос", лидером которой ранее был украинский музыкант Святослав Вакарчук, раскололась, половина депутатов заявила о несогласии с действиями руководства и создании отдельного объединения "Справедливость".

"Вчера руководство нашей фракции фактически перешло красную черту и предало интересы своих избирателей и украинцев. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру. Поэтому мы, 10 народных депутатов, а это половина парламентской фракции, хотим заявить о создании отдельного объединения "Справедливость", - заявила член фракции Александра Устинова, выступая в среду с трибуны Рады вместе с другими представителями политсилы.

Согласно пояснению депутата, красной линией они посчитали голосование руководства фракции за включение в повестку проекта об отмене положений закона о функционировании украинского языка как государственного.

Кроме того, по словам Устиновой, фактически фракция пять месяцев не существует и не собирается на заседания. Парламентарий также сообщила, что 10 депутатов заявили о недоверии главе фракции Ярославу Железняку и главе партии Кире Рудык. Они также инициируют исключение из фракции Рудык за пропуск 60% заседаний.

О партии

Украинская политическая партия "Голос" была создана лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком в мае 2019 года. Партия позиционирует себя как проевропейская и правоцентристская.

В избирательном списке партии фигурировали люди, которые, по данным украинских СМИ, являются стипендиатами фондов Джорджа Сороса и бизнесмена Виктора Пинчука. На внеочередных выборах в Раду 2019 года "Голос" набрала 5,82% голосов и смогла провести в Раду 20 депутатов.

В июне прошлого года лидер партии Святослав Вакарчук отказался от кресла депутата Верховной рады. Такое решение он пояснил тем, что "частично выполнил миссию". Политик также пожаловался, что в ходе работы в парламенте некие коррупционеры и другие политические лидеры его "поливали грязью", так как якобы не могли простить партии того, что она "забирает у них монополию на звание главных патриотов Украины".

Этот уход из парламента стал уже вторым в политической карьере лидера группы "Океан Эльзы". В 2007 году он получил кресло в Верховной раде, пройдя по списку партии "Наша Украина - Народная самооборона", однако через год сложил свои полномочия.