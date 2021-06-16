Эстонские силы обороны заявили о нарушении воздушных границ российскими самолетами

ТАЛЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Главный штаб Сил обороны Эстонии выступил в среду с утверждением, что два российских истребителя Су-35С нарушили воздушную границу республики.

По его информации, 15 июня два российских истребителя Су-35С без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и провели там менее минуты. Утверждается, что транспондер самолетов был выключен, план полета у них отсутствовал. Радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой у самолетов также не было, заявляет эстонская сторона.

Согласно сообщению, МИД Эстонии вручил ноту временному поверенному в делах Российской Федерации в республике.