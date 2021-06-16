СМИ: вооруженная группа ворвалась в здание МИД Ливии в Триполи

КАИР, 16 июня. /ТАСС/. Группа вооруженных людей вторглась в среду в здание МИД Ливии в Триполи и удерживала его некоторое время. Об этом сообщил телеканал 218TV.

По его данным, за штурмом стоит так называемый батальон "Революционеров Триполи", который поддерживал бывшее Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Его бойцы, ворвавшись внутрь, выдворили из здания охранников из состава 166-й пехотной бригады.

Как отмечает телеканал, спустя непродолжительное время "революционеры" покинули МИД. Что именно заставило их пойти на такой шаг, пока не уточняется. Здание было взято под охрану прибывшими на место сотрудниками Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности, сформированного во времена Сарраджа.

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - ПНС в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета в формате "пять плюс пять", который включал по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В итоге в начале февраля после шедших при посредничестве ООН переговоров были избраны премьер-министр единого правительства Абдель Хамид Дбейба и три члена Президентского совета Ливии. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря 2021 года.