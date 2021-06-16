Байден обвинил прессу в негативном отношении к его переговорам с Путиным

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выразил мнение, что у представителей американской прессы заранее сложилось негативное отношение к его переговорам с российским лидером Владимиром Путиным

"У вас всегда негативное отношение, вы никогда не задаете мне позитивные вопросы", - сказал Байден, отвечая на вопрос о том, какие он может дать гарантии того, что Россия "изменит свое поведение" в ближайшие несколько месяцев.

"Мы должны быть реалистами, но смотреть в будущее оптимистично", - добавил американский президент и отметил, что ему удалось добиться важных успехов в ходе поездки в Европу, которые должны повлиять на позицию России.

По словам Байдена, журналисты его же пула хотят, чтобы он "всегда все показывал в негативном свете, особенно когда речь идет о публичных переговорах". "Вы самые умные люди в стране, я говорю об этом совершенно серьезно, но мне нет никакого смысла вести переговоры с вами", - добавил он.

Во время пресс-конференции в отеле InterContinental и позднее у трапа самолета журналисты пула Байдена несколько раз спросили его, какие основания есть у США доверять российскому лидеру Владимиру Путину, каковы гарантии выполнения Москвой договоренностей саммита и не свидетельствует ли короткая продолжительность встречи в расширенном составе о том, что переговоры прошли плохо.