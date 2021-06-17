Эксперт: встреча Путина и Байдена показала возвращение России в статус великой державы

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Женевский саммит продемонстрировал возвращение России в статус великой державы и позволил Москве и Вашингтоне решить неотложные задачи в двусторонних отношениях. Такое мнение выразила старший вице-президент вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Хезер Конли, комментируя в среду по просьбе корреспондента ТАСС итоги российско-американских переговоров на высшем уровне в Швейцарии.

"Считаю, что саммит позволил обоим лидерам достичь первоочередных целей", - сказала американский эксперт, оценивая женевскую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. С точки зрения Конли, "сегодня был восстановлен статус России как великой державы и "достойного соперника", а господин Путин электризовал мировое внимание". Как "достойного соперника" Путина охарактеризовал в понедельник после саммита НАТО в Брюсселе Байден.

"Господин Байден смог поговорить с господином Путиным лицом к лицу относительно череды сложностей в двусторонних отношениях и, будем надеяться, выставить "защитные ограждения", касающиеся наиболее проблематичных сфер, вроде кибератак и ситуации вокруг Алексея Навального. Были и некоторые позитивные новости: послы [России и США] возвращаются [после консультаций в Вашингтон и Москву], формируются технические группы по кибербезопасности и контролю над вооружениями и, возможно, состоится даже обмен заключенными", - отметила вице-президент центра.

"Однако, - утверждала она, - мы не узнаем, изменится ли что-то в действительности [в отношениях между Россией и США], пока Кремль не решит проверить [какую-то] "красную линию" [американской стороны] или не влетит в упомянутое "защитное ограждение, а Вашингтон не обеспечит "катастрофические последствия". О "катастрофических последствиях", которыми чревата для России возможная смерть Навального в тюрьме, рассуждал на пресс-конференции по итогам женевской встречи в верхах Байден.

Как при этом напомнила Конли, Байден признался, что не знает, "изменит ли поведение" Россия вследствие состоявшегося саммита. "[Фактически] мы завершаем там, с чего начали", - убеждена политолог. В 2001-2005 годах она являлась заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.