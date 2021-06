NYT: Минюст США прекратил расследование дела о разглашении информации Болтоном

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США отозвала иск и закрыла расследование дела о предполагаем разглашении бывшим помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном секретной информации при написании мемуаров о работе в Белом доме. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, такой шаг означает завершение преследования Болтона и определяет тактику, которую гособвинение выбрало по этому вопросу. При этом такое решение избавит многих высокопоставленных чиновников из администрации бывшего президента США Дональда Трампа от дачи показаний под присягой о своей работе в тот период.

Министерство юстиции США еще до публикации книги в прошлом году подало в суд на Болтона. Власти вменяли ему в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые он взял на себя, став помощником президента. Трамп объявил о назначении Болтона на эту должность в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку. Сам Болтон неоднократно подчеркивал, что в его мемуарах секретные сведения не раскрываются.

Книга экс-помощника президента США по национальной безопасности под названием "Комната, где это происходило: мемуары из Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) вышла в июне 2020 года. В ней Болтон в весьма критическом ключе изложил подробности процесса формирования политики в Белом доме на протяжении полутора лет. 71-летний политик, известный своими крайне консервативными взглядами, на 592 страницах излагает взгляд из-за кулис на то, какие факторы влияли на формирование внешней политики администрации Трампа и на его отношения с лидерами других стран.