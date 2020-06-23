Новый политический бестселлер: о чем рассказал Болтон

Книга Джона Болтона "Комната, где все происходило. Мемуары из Белого дома" возглавляет список бестселлеров на электронной торговой площадке Amazon. Многие из тех, кто ее читал, убеждены, что она этого совершенно не заслуживает. Я с ними согласен, но при этом понимаю, что достоинства и недостатки книги как таковой уже не имеют никакого значения. Важен только поднятый вокруг нее ажиотаж. Самое удивительное, что раздут он людьми, которые, по идее, меньше всего в этом заинтересованы.

Два "регистра" Президент США Дональд Трамп, у которого Болтон с апреля 2018 по сентябрь 2019 года служил помощником по национальной безопасности, на днях назвал его "тупым маньяком, которому хочется воевать со всем, что дышит". В интервью, приуроченном к выходу книги, хозяин Белого дома с особым возмущением припомнил экс-советнику призыв использовать "ливийскую модель" в отношении лидера КНДР Ким Чен Ына. Ранее Трамп торжествующе раструбил через Twitter пренебрежительный отзыв о книге в газете New York Times. Либеральная газета, надо полагать, испытывает к политическому "ястребу" Болтону не больше симпатий, чем к самому Трампу, с которым давно враждует. В своей рецензии издание указало, что "книга раздута [авторским] самомнением, хотя в ней по большей части показано, сколь немногого Болтону удавалось достичь. В ней два нестройных регистра: она то невероятно скучная [именно эту оценку процитировал президент — прим. ТАСС], то слегка помешанная". Администрация Трампа пыталась воспрепятствовать выходу книги в свет через суд. И тот даже согласился с тем, что "Болтон, скорее всего, обнародовал секретные материалы" и тем самым подставил под удар как свою страну, так и себя самого (имелась в виду угроза "гражданского, а потенциально и уголовного преследования"). Но при этом суд по самоочевидным, на его взгляд, причинам отказался издавать "приказ об общенациональной конфискации и уничтожении политических мемуаров". Дело в том, что тираж книги был уже отпечатан и разослан распространителям. Сигнальные экземпляры попали в редакции американских СМИ. Более того, в интернет утекла и электронная версия издания. Официально считается, что пиратская, но кто может за это поручиться? Так или иначе, сегодня "Комната, где все происходило" стала общедоступной. Автор, как водится, заранее дал целую серию интервью. В частности, Общественному радио США (NPR) он сказал, что написал "книгу о том, как не надо быть президентом". Тем, кого удивляет подобный подход со стороны человека, который, между прочим, приносил присягу, сразу отвечу. По-моему, дело в том, что Болтон и ему подобные мнят себя политиками и стратегами, не только не уступающими Трампу, но и превосходящими его. Ну и подзаработать они, конечно, тоже не прочь. Что на уме, то и на языке Я прочитал ключевые главы из книги, а остальное, что называется, прошерстил. Убедился, что слова "Россия" и "российский" встречаются в тексте свыше 500 раз, упоминания о Китае — более 600 раз, а о Корее — 700 с лишним раз.

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И среди иностранных лидеров Болтон чаще всего упоминает о Ким Чен Ыне, с которым Трамп в 2018–2019 годах трижды встречался. Любопытно, что среди западноевропейских партнеров президента США имя француза Эмманюэля Макрона всплывает в книге втрое чаще, чем немки Ангелы Меркель. Но ни тот, ни другая не идут в этом смысле в сравнение с лидерами России и Китая. О личных встречах с Владимиром Путиным американец пишет, как мне показалось, с особым придыханием, чувствующимся даже за напускным скептицизмом. Достаточно много внимания Болтон уделяет в книге и таким странам, как Сирия и Украина. А среди десятка упоминаний о Ливии есть и ответ на претензию, высказанную теперь Трампом. Экс-помощник президента утверждает, что, говоря о "ливийской модели", имел в виду не кровавую расправу над Муамаром Каддафи, а "полное устранение ядерной программы" Ливии, которое, на его взгляд, должно служить примером и для КНДР. От себя я бы по этому поводу заметил, что Трамп совершенно прав: какой бы смысл ни вкладывал в свои слова Болтон, восприняты они были как почти не завуалированная угроза в адрес Пхеньяна. И если сам отставной помощник этого не понимает, то грош ему цена как аналитику. "Пусть будет, как они хотят" В главе "Повесть о трех городах" Болтон рассказывает о том, как Трамп летом 2018 года ездил в Брюссель, Лондон и Хельсинки. Сам помощник президента помогал готовить эти визиты и саммиты, включая американо-российский. Как он теперь вспоминает, "Трамп на самом деле хотел, чтобы Путин приехал в Вашингтон, но в намерения русских это совершенно не входило, и у нас с ними шли стычки по поводу Хельсинки либо Вены как возможных мест встречи". "Россия выступала за Вену, мы за Хельсинки, но выяснилось, что Трампа Хельсинки не прельщал, — пишет Болтон. — "А разве Финляндия — не какой-то сателлит России?" — спросил он (позже в то же утро Трамп спросил Келли, не является ли Финляндия частью России)". Отставной генерал Джон Келли был на тот момент руководителем аппарата сотрудников Белого дома. "Я пытался ему объяснить историю, но не слишком преуспел, прежде чем Трамп сказал, что он тогда тоже за Вену", — продолжает автор. И цитирует указание президента: "Пусть будет, как они хотят. Скажите им, что мы сделаем, как они захотят". В конечном счете остановились все же на Хельсинки. Тут следует указать на известную переводческую сложность. По-английски обращение на "ты" и на "вы" передается одним и тем же словом. Исходя из всего, что известно о Трампе, я не сомневаюсь, что по-русски он обращался бы к подчиненным на "ты". Но я не могу за него решать, где и кому "тыкать" в прямых англоязычных цитатах. Поэтому за президента буду грешить в пользу вежливости, а с остальными сохранять разговорный стиль. "Поперед батьки" Для подготовки саммита Болтон собирался лететь в Москву. Но Трамп неожиданно воспротивился, мол, а зачем туда ехать? Что, по телефону нельзя обо всем договориться? Келли, с которым Болтон стал консультироваться, сказал: "Да он просто опасается, как бы ты его не затмил". По-русски это выражается пословицей "не лезть поперед батьки в пекло". Автор вспоминает, что остался тогда в недоумении: "С одной стороны, лестно, с другой — опасно". И как работать-то? В итоге в Москву он тогда все же поехал, провел встречи и переговоры с коллегами, включая своего прямого визави, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, и был принят президентом. "Самым интересным" в разговоре с российским лидером ему тогда показалось обсуждение темы Сирии, включая иранское присутствие в этой стране. По его воспоминаниям, Путин ему сказал, что цель России — укрепить сирийское государство и не допустить воцарения такого же хаоса, как в Афганистане. Но решать за других чужие задачи она не намерена и не станет ни обещать американцам добиться полного ухода иранцев из Сирии, ни подменять иранские силы в этой стране своими собственными.

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Следующий пассаж, по-моему, заслуживает того, чтобы привести его целиком. "Путин занял очень жесткую позицию по Украине и подробно осветил политические и военные аспекты конфликта. В еще более конфронтационном тоне он сказал, что военные поставки США на Украину незаконны и что такие поставки — не лучший путь к урегулированию. Он отказался даже обсуждать Крым, указав, что это теперь уже просто часть истории. Потом настал второй самый интересный момент за всю встречу: по его словам, [бывший президент США Барак] Обама еще в 2014 году ясно ему сказал, что если Россия не пойдет дальше аннексии Крыма, то конфронтация из-за Украины может быть улажена. Однако по той или иной причине Обама передумал, и в итоге мы оказались в нынешнем тупике". Тут следует напомнить, что содержание книги Болтона многие ставят под сомнение. Трамп в своем стиле назвал эту книгу "собранием вранья и фейков", офис южнокорейского президента, сильно задетый оглаской конфиденциальных переговоров, указал, что нарисованная автором картина "искажена". Многие пеняют автору и на то, что он приберег свои откровения для публикации, за которую, по сообщениям печати, только авансом получил $2 млн вместо того, чтобы дать показания под присягой в Конгрессе США, когда тот пытался подвергнуть Трампа импичменту. Но так или иначе все теперь эти откровения читают и обсуждают. "Ради национальных интересов США" Болтон известен как непримиримый противник соглашений по контролю над вооружениями. Книга его подтверждает оправданность такой репутации: на беглый взгляд, у него не нашлось для подобных соглашений ни одного доброго слова. В описываемой беседе в Кремле тема затрагивалась, в частности, в контексте выхода США в 2001 году из договора по ПРО. Американец, лично прикладывавший руку к тому решению, теперь пишет: "Мы пытались убедить Москву также выйти из договора по ПРО и наладить обоюдное сотрудничество по национальным системам противоракетной обороны, но Путин тогда отказался: как я предполагал, вполне вероятно, из-за того, что у них уже тогда имелась эффективная технология ПРО, а у нас ее не было!" Болтон пишет, что тему предполагаемого российского "вмешательства" в американские выборы Путин вообще не затрагивал. Сам же он, по его словам, "конечно, поднял" этот вопрос. В частности, для того чтобы подчеркнуть, что "для Трампа встреча с Путиным [была] политически токсична, но он [шел] на нее для защиты национальных интересов США, невзирая на политические последствия". Завершается рассказ о беседе комплиментом российскому лидеру, который, однако, выглядит скорее как упрек американскому. Путин "произвел на меня впечатление человека, полностью контролирующего ситуацию, спокойного и уверенного в себе, с какими бы экономическими и политическими вызовами Россия у себя дома ни сталкивалась, — пишет Болтон. — Он абсолютно все знал о приоритетах Москвы в сфере национальной безопасности. Перспектива оставить его один на один с Трампом меня не радовала". "Почему бы не уйти из НАТО?" Далее последовал сам европейский вояж американского лидера. По воспоминаниям Болтона, "перед отъездом из Вашингтона Трамп сказал: "Стало быть, у нас НАТО, у нас Британия со своей смутой [из-за Brexit — прим. ТАСС] и у нас Путин. Честно говоря, с Путиным, возможно, будет проще всего. Кто бы мог подумать?" Отчасти прогноз оправдался: ни в Брюсселе, ни в Лондоне "легко и просто" американцам не было. Болтон вспоминает, как при поездке в Брюссель Трамп путал понятия "взносы" в НАТО и "военный бюджет" стран — участниц альянса. Грозил снизить "взносы" США "до уровня Германии"; по словам автора книги, это означало бы сократить военные расходы США примерно на 75%. "Не думаю, что он именно это имел в виду", — пишет он о своем президенте.

Согласно его воспоминаниям, Трамп не раз интересовался, "почему бы вообще не уйти из НАТО", а на саммите предлагал заявить следующую позицию: до нового года все союзники должны обязаться увеличить свои военные расходы до 2% ВВП. Прошлые "недоимки" США готовы им простить, но несогласных впредь защищать не станут. В голове у Трампа все это увязывалось с вопросом о "Северном потоке": дескать, если уж мы с Россией не ладим, то не будем и состоять в такой НАТО, где союзники платят Москве миллиарды за энергоресурсы. Помощники уговаривали Трампа этого не говорить, но вплоть до начала его выступления не знали, что он скажет. В итоге он выразил поддержку НАТО. Болтон описывает, как для воздействия на Трампа спешно собирал тогда единомышленников. Министра обороны Джеймса Мэттиса удалось найти не сразу: как выяснилось, тот был на встрече с премьер-министром Канады. По словам автора, у него родилась "мрачная шутка: не собирается ли Мэттис стать перебежчиком?". "А вы ядерная держава?" При следующей остановке в Лондоне обсуждалась, в частности, история со Скрипалями, "преподносившаяся как удар с помощью химоружия по ядерной державе", пишет Болтон. И добавляет: "Трамп спросил: а вы, стало быть, ядерная держава? Знаю, что это не было шуткой". По словам автора, Тереза Мэй, которая тогда возглавляла британское правительство и принимала американскую делегацию, призывала Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки "выступать с позиции силы". "Трамп согласился, отметив, что о встрече просил Путин (на самом деле было наоборот), — указывается в книге. — Он ее заверил, что ничего не сдаст". Болтон далее сообщает, что в тот же день узнал о предъявлении американским спецпрокурором Робертом Мюллером обвинений "12 российским сотрудникам ГРУ за вмешательство в выборы" в США; на его взгляд, это было своевременно, "чтобы Путину было о чем подумать перед саммитом". Из этого, конечно, следует, что объявление Мюллера не было спонтанным. "Казаки забирают все" Из Лондона американцы перебрались в Хельсинки. Болтон повествует, как финский лидер Саули Ниинистё проводил для Трампа инструктаж по поводу общения с Путиным, напоминавший "наставление перед боксерским поединком" и завершившийся "финской поговоркой: "Казаки забирают все, что плохо лежит". По поводу встречи президентов России и США с глазу на глаз в книге, в частности, приводится рассказ американской переводчицы, "сказавшей, что Трамп велел ей не делать записей, и излагавшей содержание беседы по памяти". По ее словам, "90% времени на встрече говорил Путин". Хотя и трудно себе представить, чтобы Трамп два часа подряд молчал. Далее приводится рассказ о совместной пресс-конференции лидеров. В США она была воспринята как провальная для Трампа, поскольку все решили, что он слишком много поддакивал российскому коллеге. Болтон теперь подтверждает, что и в окружении президента США его публичные высказывания в Хельсинки были восприняты как "самострел", вызвавший "катастрофическую" реакцию в прессе. Задним числом Трамп доказывал, будто в ключевой момент просто оговорился. Автор уверен, что в Кремле при воспоминании о Хельсинки должны были "хохотать во весь голос". В Вашингтоне же ему соболезновали: в частности, звонила Кондолиза Райс, обещала не выступать с публичными комментариями и тоже давала советы по поводу общения с Путиным. Многие в США призывали тогда к отставкам Келли, госсекретаря Майкла Помпео, директора Национальной разведки Дэниела Коутса и самого Болтона, который к тому времени работал в Белом доме всего немногим более трех месяцев. "Отпор России" Следующая глава — "Давая отпор России" — посвящена теме контроля над вооружениями. Болтон, в частности, вспоминает, как сказал главе Совбеза Николаю Патрушеву, что США "вряд ли согласятся на продление на пять лет нового ДСНВ, заключенного при Обаме". Этот рефрен повторяется в тексте не раз, в нем нет ничего нового. Скорее любопытен рассказ о том, как Пентагон и западноевропейские союзники США, прежде всего Германия, упорно противились поспешному выходу Вашингтона из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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В неприятии международных соглашений, ограничивающих свободу рук США, Трамп — во всяком случае, если верить Болтону, — был на стороне своего воинственного помощника. Но вот в вопросе о санкциях против России нынешний президент никогда не был "ястребом". Он хвалился уже введенными мерами, "но почти все они наталкивались на сопротивление или во всяком случае долгое ворчание и жалобы со стороны самого Трампа", указывается в книге. Кстати, еще одна показательная деталь. Прошлогодний саммит "Большой семерки" западных держав проходил во французском Биаррице. Болтон утверждает, что уже там партнеры США по клубу однозначно высказались против приглашения России на очередную встречу лидеров. Во-первых, это означает, что идея такая рассматривалась, а предлагать ее на правах хозяина предстоящего слета мог только Вашингтон. А во-вторых, как теперь известно, Трамп пренебрег возражениями союзников и все равно решил позвать Россию на саммит в США. В Кремле сказали, что идея требует дополнительного обсуждения. Сплошным матом Наконец, еще одна крайне важная для нас тема в мемуарах Болтона — отношение к Украине. Но тут возникает препятствие со стороны норм литературного русского языка. Перевести то, что прямым текстом без купюр написано в книге, не так уж сложно. Но там местами мат-перемат. Например, делегация США, присутствовавшая 20 мая 2019 года на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, через три дня отчитывалась в Белом доме об итогах своей поездки в Киев. Болтон на отчете не был, поскольку летал в Токио готовить госвизит Трампа в Японию. Вместо него присутствовал его заместитель в СНБ США Чарльз Купперман.

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