Под внешним управлением, или О чем свидетельствуют разговоры Порошенко и Байдена

Андрей Низамутдинов — о том, какие могут быть последствия у скандала вокруг записей разговоров двух политиков

Едва ли будет преувеличением назвать Украину страной, зависящей от иностранных кураторов и фактически находящей под внешним управлением. Красноречивым подтверждением этого положения вещей стало содержание опубликованных на днях телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. "Хорошо, договорились" Записи, относящиеся к 2016 году, представил на пресс-конференции в Киеве внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач. Содержание разговоров не оставляет никаких сомнений: Порошенко, как подчиненный начальнику, обстоятельно докладывает о выполнении поставленных задач и излагает просьбы, а Байден, который курировал украинское направление в администрации президента-демократа Барака Обамы, благосклонно кивает и выдвигает все новые условия. Цена вопроса — $1 млрд, который США обещали предоставить Украине в качестве помощи. Ну и еще кое-что так, по мелочи. Собственно говоря, тот факт, что руководство постмайданной Украины находилось на содержании у США и послушно выполняло поступающие из Вашингтона указания, ни для кого не является секретом. Однако опубликованные записи разговоров, подлинность которых пока официально не подтверждена, но и не опровергнута, проливают дополнительный свет на происходившее. Например, на то, как по требованию Байдена был снят генпрокурор Украины Виктор Шокин, затеявший расследование деятельности компании Burisma, в которой подвизался сын американского вице-президента Хантер Байден. В свое время Байден-старший открыто похвалялся тем, как добился снятия Шокина за "причастность к коррупции". Теперь же выясняется, что коррупция тут ни при чем. Порошенко сообщает Байдену о хорошей новости — отставке Шокина: "Несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в коррупции и данных относительно каких-либо его неправомерных действий, я специально попросил его уйти в отставку. <…> И час назад он принес письменное заявление об отставке". На что Байден удовлетворенно реагирует: "Отлично". А затем соглашается с Порошенко, сказавшим: "Это второй шаг по выполнению обязательств, которые я взял на себя".

В следующем разговоре Байден выдвигает перед Порошенко новые условия для получения помощи: "В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств об одном миллиарде долларов". В ответ Порошенко называет имя Юрия Луценко и тут же добавляет, что готов будет отозвать эту кандидатуру на пост генпрокурора, если она не понравится Байдену. Дальнейшие разговоры Порошенко и Байдена подтверждают, что практически все ключевые украинские ведомства имели американских кураторов, причем в одной из бесед Порошенко специально просит Байдена назначить такого куратора в Генпрокуратуру. В другом разговоре Порошенко пересказывает свою беседу с тогдашним послом США на Украине Джеффри Пайеттом: "Пожалуйста, не давайте грантов "Самопомощи", не давайте им денег". И следом просит уже непосредственно Байдена "продолжать давление" на оппозиционную парламентскую партию "Самопомощь" — "потому что вы поддерживаете их". "Хорошо, договорились", — благосклонно отвечает Байден и обещает "сделать все возможное для поиска голосов", которых парламентской фракции Порошенко не хватало для одобрения законов, на принятии которых настаивали в Вашингтоне, в том числе повышения коммунальных тарифов для населения Украины. Подозревают в измене За последние годы Украина привыкла к громким политическим скандалам, но "слив" содержания разговоров Порошенко и Байдена, пожалуй, превзошел все предыдущее. К тому же публикация записей произошла накануне пресс-конференции, на которой нынешний президент Владимир Зеленский подвел итоги первого года пребывания на высшем государственном посту. Все было сделано явно в расчете на то, что Зеленскому придется отреагировать на скандальные записи.

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Президент и впрямь отреагировал, хотя и довольно сдержанно: "Что касается приговора господину Порошенко, то я уверен в этом. <…> Я думаю, они так управляли страной, что их ждет еще очень много разных приключений, разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия все-таки не мои. <…> Будут расследовать, я знаю, что это может быть воспринято как государственная измена, но это к правоохранителям". Офис генерального прокурора Украины действительно начал в отношении Порошенко предварительное расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью. А фракция правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде инициировала создание парламентской комиссии для расследования этого дела. Сам Порошенко, в отношении которого уже возбуждено полтора десятка разных дел (обвинения ни по одному из них пока не выдвинуты), после некоторой паузы ожидаемо назвал опубликованные записи подделкой и провокацией пятой колонны, за которой, разумеется, стоит Москва (а кто же еще?). Он также заявил о возможной причастности офиса президента Украины. "Аудиофайлы, которые 19 мая демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве [Андрей Деркач], сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в офисе действующего президента", — заявил Порошенко, который является в настоящее время депутатом Верховной рады и возглавляет партию "Европейская солидарность". Он также назвал публикацию записей "атакой на стратегическое партнерство Украины и США". "Русский след" На самом деле логичнее было бы предположить, что за публикацией записей может стоять окружение президента США Дональда Трампа, в частности его адвокат Рудольф Джулиани, занятый сбором компромата на Джо Байдена, который является наиболее вероятным соперником Трампа на президентских выборах осенью этого года. Именно неофициальное расследование "невероятных приключений Байдена на Украине" едва не обернулось для Трампа импичментом. После того как провалились попытки соперников из Демократической партии связать победу Трампа на президентских выборах с пресловутым "вмешательством России", американский лидер попытался взять реванш и в телефонном разговоре с Зеленским прозрачно намекнул, что оказание военной помощи Украине зависит от итогов расследования той роли, которую Байден сыграл в увольнении генпрокурора Шокина и защите компании Burisma, где получал деньги Байден-младший.

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Сторонники демократов организовали "слив" фрагментов этого разговора, продемократические американские СМИ подхватили скандальную историю и принялись обвинять Трампа в том, что тот пытался бессовестно давить на украинского президента, действуя по принципу "услуга за услугу". Демократы в Конгрессе даже инициировали в отношении Трампа процедуру импичмента, которая не увенчалась успехом лишь потому, что на сторону президента встали его соратники-республиканцы, имеющие большинство в Сенате. Нынешняя история с публикацией записей разговоров Порошенко и Байдена точь-в-точь напоминает прошлогоднюю историю, в которой фигурировали Трамп и Зеленский. Но, разумеется, демократы предпочитают этого не замечать. Вместо того они привычно заговорили об очередной попытке России вмешаться в американские выборы и принялись обвинять "негодяя" и "агента Москвы" Трампа в желании устранить из предвыборной гонки "белого и пушистого" Байдена.

Описание Джо Байден © AP Photo/Matt Rourke

Представитель предвыборного штаба бывшего вице-президента Эндрю Бейтс, не поставив под сомнение подлинность записей, заявил, что они были "основательно отредактированы", и добавил, что "вообще вся история не стоит и выеденного яйца". И действительно, с точки зрения американских политиков, будь они демократы или республиканцы, Байден в общем-то не делал ничего предосудительного: ну да, давал указания президенту другого государства. Но это правильно, это норма: Америка указывает, а все остальные обязаны слушать и исполнять. Другое дело, если окружению Трампа удастся доказать, что Байден действовал по принципу "услуга за услугу", то есть в его действиях имелась коррупционная составляющая. Попытка преследовать сугубо личные интересы в обмен на $1 млрд из кармана американских налогоплательщиков может подорвать образ Байдена в глазах избирателей и серьезно навредить его предвыборным планам. Будет ли посадка? Но для такого исхода дела надо, чтобы власти Украины проявили твердость, принципиальность и политическую волю, а вот с этим у Зеленского, похоже, большие проблемы. На недавней пресс-конференции он, конечно, постарался дистанцироваться от своего предшественника, заявив: "Я всем отличаюсь от Порошенко — физиологически и как президент. Я честный и порядочный человек, который действительно болеет за свою страну". Сказано сильно, особенно про физиологические отличия, но на деле Украина при Зеленском зависит от внешних покровителей и кураторов ничуть не меньше, чем при Порошенко. А эти кураторы со страниц авторитетных американских СМИ прямо указывают: надо прекратить "сфальсифицированные дела" против Порошенко и подружиться с ним, а заодно расстаться со зловредными идеями мирного урегулирования в Донбассе и усилить конфронтацию с Россией.

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