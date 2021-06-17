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Адвокат Бута заявил, что итоги саммита РФ - США "принесли радость" россиянину и его семье

Решение об обмене заключенными Стив Зисс считает сигналом всему миру о том, что Москва и Вашингтон "готовы положить конец враждебности"

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Итоги состоявшегося в среду в Женеве саммита "принесли момент радости" отбывающему в США заключение российскому бизнесмену Виктору Буту и его жене Алле. Об этом сообщил ТАСС адвокат россиянина Стив Зиссу.

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"Обязательства по обмену заключенными, которые взяли на себя сегодня президент [РФ Владимир] Путин и президент [США Джо] Байден, принесли момент радости Виктору и Алле Бут", - отметил Зиссу. Согласно ранее распространенной информации, лидеры на переговорах, состоявшихся в среду в Женеве, обсуждали тему обмена заключенными. "Там могут быть найдены определенные компромиссы", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита.

"Это стало сигналом всему миру о том, что Россия и США готовы положить конец враждебности и выстроить прочные и длительные отношения, - считает адвокат россиянина. - Жителям как США, так и России следует воспользоваться этой возможностью обеспечить период гармонии и процветания для обеих стран".

Ранее в среду Алла Бут сообщила ТАСС, что семья российского бизнесмена обрела надежду на его возвращение. Она также выразила благодарность бывшей судье Шире Шейндлин, которая в свое время назвала приговор россиянину чрезмерным и поддержала идею обмена Бута на заключенного в России американца Пола Уилана.

Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Ему предъявили обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в Соединенных Штатах террористической. В 2010 году россиянина экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере $15 млн.

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