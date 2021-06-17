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Власти Мексики запретили экс-главе космического агентства занимать государственные посты

Хавьер Хименес и трое его бывших подчиненных нанесли ущерб более $1,3 млн при заключении контрактов на проведение Международного астронавтического конгресса

МЕХИКО, 17 июня. /ТАСС/. Экс-глава Мексиканского космического агентства (МКА) Франсиско Хавьер Хименес и трое его бывших подчиненных не смогут занимать государственные посты в течение 20 лет. О соответствующем запрете, причиной которого стала крупная растрата бюджетных средств, сообщило в среду министерство государственных служб.

"После тщательно проведенной процедуры установления ответственности служба контроля в МКА в качестве наказания избрала бывшему директору запрет на занятие [государственных] должностей в течение 20 лет, а также штраф в размере 3,8 млн песо [порядка $187 тыс.]", - говорится в тексте.

В ходе проверки было установлено, что экс-руководитель МКА и трое его подчиненных нанесли государству ущерб, превышающий 26,5 млн песо ($1,3 млн) при заключении контрактов на проведение Международного астронавтического конгресса в Гвадалахаре в 2016 году. В настоящее время министерство государственных служб добивается возвращения части этих средств в судебном порядке.

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