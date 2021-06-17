Армения готовится к внеочередным парламентским выборам

ЕРЕВАН, 17 июня. /ТАСС/. Досрочные выборы в парламент Армении, назначенные после длительного внутриполитического кризиса, состоятся 20 июня. Политические лидеры проводят агитацию среди своих сторонников - до наступления дня тишины остается три дня.

Социологические опросы и мнения экспертов показывают, что в воскресенье основными соперниками станут партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" и предвыборный блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна "Армения". Из отчета партнера социологической службы Gallup компании MPG, представленном в пятницу, следует, что силы Кочаряна и Пашиняна наберут почти по 24% голосов избирателей. За ними следует блок "Честь имею" третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна. Всего в выборах участвуют 26 предвыборных блоков и партий.

Самую активную избирательную кампанию ведет Пашинян, который взял отпуск и посещает все крупнейшие населенные пункты страны. Он встречается с местными жителями и выступает перед собравшимися вместе с членами его команды. Также довольно активную предвыборную кампанию ведет основной оппонент Пашиняна - Кочарян. Он также посетил все большие города и населенные пункты страны.

Согласно Избирательному кодексу Армении, Общественное телевидение страны обязано за два дня до голосования - 18 июня, устроить дебаты в режиме реального времени, на которые будут приглашены все главы партий и блоков, участвующих в выборах. Несмотря на то, что Пашинян неоднократно приглашал своих основных соперников принять участие в этих дебатах, по всей вероятности, они не состоятся. Кочарян, а также первый номер в списке блока "Честь имею" Артур Ванецян и первый президент, глава партии "Армянский национальный конгресс" Левон Тер-Петросян публично отказались участвовать в предстоящих дебатах. Возможно, там будут присутствовать представители их партий, однако не известно, захочет ли Пашинян вести дебаты не с основными соперниками.

Наблюдатели и избирательный процесс

За ходом голосования и всего избирательного процесса будут следить восемь международных организаций, которые уже зарегистрированы в Центральной избирательной комиссии страны: Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, миссия наблюдателей СНГ, Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОДКБ, Общественная палата РФ и Международная организация Франкофонии. Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ЦИК Армении, международные наблюдатели побывают не только на избирательных участках столицы Еревана, но и посетят регионы. Ожидается, что основные оценки по уровню проведения выборов будут оглашены уже 21 июня.

Голосование начнется во всех 2 008 избирательных участках в 08:00 (07:00 мск) и продлится до 20:00 (19:00 по мск). Согласно данным полиции, право принять участие в выборах имеют 2 млн 578 тыс. 678 граждан страны, однако практика показывает, что почти половина населения не ходит на избирательные участки. В последних парламентских выборах, которые состоялись в декабре 2018 года, приняли участие 1 млн 251 тыс. избирателей. Кроме различных субъективных причин, сотни тысяч граждан страны живут за рубежом и не имеют права голосовать в странах проживания. После принятия поправок к конституции 2005 года, граждане Армении могут голосовать только в том случае, если физически находятся в стране. В электронном голосовании участвуют только служащие дипломатических или консульских представительств Армении, члены семьи, проживающие с ними за границей и имеющие право голоса, а также военнослужащие, находящиеся в длительных командировках или на учебе в зарубежных странах и члены их семей.

Согласно списку, опубликованному Центральной избирательной комиссией, право голосовать электронным способом получили 650 человек. Предварительные итоги голосования ЦИК сообщит 21 июня, а окончательные - на седьмой день после выборов.

Порога явки в Армении нет, выборы будут считаться состоявшимися при любой активности избирателей.

Меры безопасности

Абсолютное большинство избирательных участков по всей стране оснащены системами видеонаблюдения, ЦИК еще не публикует их точное число, отметив, что процесс продолжается. Для предотвращения фальсификаций и случаев повторного голосования избиратели при получении бюллетеня показывают не только паспорт, но и с помощью специального электронного устройства сдают опечатки пальцев, чтобы идентифицировать личность.

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусной пандемией в Армении стабилизировалась (ежедневно выявляются менее 100 случаев), на избирательных участках будут соблюдены все меры эпидемической безопасности. Все избиратели и члены комиссий должны будут носить защитные маски и пользоваться антисептическими средствами. Также, как уточнили в пресс-службе ЦИК, сотрудники полиции будут наблюдать, чтобы избиратели в очередях придерживались социальной дистанции.