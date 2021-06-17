Работу парламента Украины прервали из-за потасовки депутатов

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков объявил внеплановый перерыв в заседании парламента после возникшей потасовки у трибуны парламента между представителями партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и президентской партии "Слуга народа".

"Объявляется перерыв на 15 минут", - сказал Разумков. Трансляцию заседания вел парламентский телеканал "Рада".

Депутаты в четверг продолжили рассматривать поправки к проекту закона, который касается обеспечения независимости Национального совета по телевидению и радиовещанию. Выступающий с трибуны представитель фракции "Слуга народа" Никита Потураев сделал заявления, которые в ОПЗЖ посчитали оскорблением и призывом к насильственным действиям. В частности, Потураев заявил, что "сожалеет о том, что ОПЗЖ не расстреливают" и что в связи с этим "придется уничтожать их политически". Депутаты от оппозиции заблокировали трибуну, после чего началась потасовка.

После перерыва Потураев извинился за свои высказывания, однако в ОПЗЖ потребовали расследовать инцидент в регламентном комитете, а самого Потураева отстранить от руководства комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики.