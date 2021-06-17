Президент Латвии заявил о дискриминации в стране работников, которые не знают русский язык

РИГА, 17 июня. /ТАСС/. Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о наличии дискриминации на рынке труда страны в отношении работников, не владеющих русским языком. С таким утверждением он выступил в четверг в Сейме (парламенте).

"Этому советскому наследию необходимо положить конец, иначе вернувшиеся из-за границы наши соотечественники и молодые люди, не выучившие русский язык, будут вытеснены с рынка труда", - сказал Левитс.

По словам президента, государство обязано гарантировать существование и развитие латышского языка и культуры. В то же время знание русского языка в Латвии, по утверждению Левитса, может требоваться только в случае, если служебные обязанности работника связаны с "соответствующими зарубежными странами".

По словам президента, власти Латвии должны содействовать изучению в школах английского языка, который является "языком глобального общения".

В Латвии проживают чуть более 1,9 млн человек, около 40% которых составляет русскоязычное население. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие языки считаются иностранными. В 2012 году правозащитники на общенациональном референдуме попытались добиться предоставления русскому языку статуса второго государственного в Латвии, но большинство граждан не поддержало эту инициативу.