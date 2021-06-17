Лидер ХДС заявил, что без России и Китая нельзя решить проблему изменения климата

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет полагает, что без России и Китая невозможно решить глобальную проблему изменения климата. Такое мнение он высказал в опубликованном в четверг интервью газете Augsburger Allgemeine.

"Изменение климата - это глобальная проблема, которую необходимо решать с умом", - отметил Лашет. При этом он заметил, что даже наличие сложных внешнеполитических отношений Германии с отдельными государствами не должно препятствовать разрешению такой важной проблемы мирового масштаба.

"У нас напряженные отношения с некоторыми странами. Например, с Россией или Китаем, - сказал лидер ХДС. - Но глобальная защита климата немыслима без этих двух государств". В этом контексте Лашет подчеркнул важность прошедшей в Женеве встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Что касается Китая, то глава ХДС охарактеризовал его как системного конкурента, но в то же время и партнера. "Китай имеет другую политическую систему, которая несколько противоречит нашей. Это одновременно и системный конкурент, и партнер", - подытожил Лашет. Кроме того, он уточнил, что подобная точка зрения отражена в политике правительства Германии в отношении Китая.