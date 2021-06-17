ОПЗЖ обратилась к ПАСЕ и послам ЕС в связи с призывами депутата Рады к расстрелу оппозиции

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) обратилась к представителям европейского сообщества в связи с высказываниями депутата Верховной рады Украины от президентской партии "Слуга народа" Никиты Потураева, который во время заседания парламента призвал к насилию против оппозиции. Как сообщается на сайте партии, соответствующее письмо за подписью сопредседателей парламентской фракции ОПЗЖ Юрия Бойко и Вадима Рабиновича в четверг направлено президенту Европейского парламента, президенту ПАСЕ, председателям политических групп ПАСЕ, а также послам стран - членов ЕС на Украине.

"От имени парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" мы призываем европейское сообщество поднять этот вопрос перед украинской властью, а также воздерживаться от любого взаимодействия с комитетом Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики до тех пор, пока господин Потураев не уйдет с поста его председателя", - говорится в письме.

В нем подчеркивается, что такая риторика, разжигающая ненависть, не имеет ничего общего с гуманитарной сферой. Оппозиционеры отмечают, что это не первая выходка представителей правящей партии вопреки всем установленным европейским стандартам демократии и прав человека. "У украинской власти много системных проблем, касающихся разжигания ненависти, неуважения к меньшинствам - политическим или национальным. Но это было впервые, когда с главной трибуны страны прозвучал открытый призыв к насилию", - обращает внимание ОПЗЖ.

ОПЗЖ требует наказать депутата

Ранее в четверг "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала надлежащей реакции правоохранительных органов Украины на призывы Потураева к "расстрелам ОПЗЖ".

ОПЗЖ считает, что сегодняшний случай в Раде "должен стать тревожным сигналом для украинских граждан, правозащитников, да и для всего мирового сообщества". "Ведь он продемонстрировал, что Потураев и поддержавшие его радикально настроенные деятели в парламенте используют свои служебные полномочия для подрыва основ конституционного строя демократического государства и пытаются таким образом "легализовать" идею кровавой расправы над политической оппозицией", - подчеркивают авторы документа.

Ранее во время заседания Рады депутат Никита Потураев заявил, что эпоха бедности закончится, "когда расстреляют ОПЗЖ". После этого к трибуне вышла фракция ОПЗЖ, а на защиту Потураева выдвинулись депутаты от партии "Слуга народа", в результате чего произошла драка.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что партия собирается подать заявление о возбуждении против Потураева уголовного дела за призывы к массовым убийствам.

Фракция ОПЗЖ также объявила бойкот гуманитарному комитету, пока его возглавляет Потураев.