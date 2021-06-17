Пентагон: террористы могут восстановиться в Афганистане через два года после вывода сил

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Международные террористические организации, такие как "Аль-Каида" (запрещена в РФ), могут восстановить свое присутствие в Афганистане и вновь начать представлять угрозу для США через два года после вывода американских войск из страны. Такую оценку дал в четверг на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США министр обороны Ллойд Остин.

"Им потребуется, вероятно, два года на то, чтобы развить такие возможности", - сказал он.

С ним согласился председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, который оценил риск такого развития событий как средний. "Если произойдет отстранение от власти правительства или роспуск сил безопасности Афганистана, этот риск, очевидно, возрастет", - добавил он.

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о планах начать вывод американских военнослужащих из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября. Это решение отличается от обязательств Вашингтона вернуть свои войска домой к 1 мая 2021 года, которые были закреплены в соглашении, достигнутом в феврале прошлого года в Дохе предыдущей администрацией США и движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Операция в Афганистане началась в октябре 2001 года и стала самой продолжительной в американской истории. В 2010-2013 годах численность войск США и их союзников превышала там 150 тыс. человек. Основные боевые части были выведены в 2014 году. На конец апреля в Афганистане, по данным Пентагона, находились 2,5 тыс. американских солдат и офицеров.