В центре Еревана проходит митинг сторонников Пашиняна

ЕРЕВАН, 17 июня. /ТАСС/. Несколько тысяч сторонников исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались на площади Республики в центре Еревана на начавшийся около 20:00 (19:00 мск) итоговый митинг, завершающий предвыборную кампанию Пашиняна перед досрочными выборами в парламент страны. Площадь уже почти заполнилась, собравшиеся ждут выступления и.о. премьера, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Демонстранты скандируют лозунги "Будущее есть!" и "Никол - премьер-министр" в поддержку партии и.о. главы правительства "Гражданский Договор". Участники акции размахивают национальными флагами Армении, а также флагами с символикой партии.

В целом обстановка на площади спокойная, не считая единичного инцидента, когда завязалась словесная перепалка между участниками акции. После вмешательства правоохранителей инцидент был исчерпан. По периметру площади и возле Национальной галереи и здания правительства дежурят сотрудники полиции. На месте проведения акции также находится несколько полицейских автобусов и кареты скорой помощи.

В настоящий момент организаторы митинга готовят сцену, на которой, как ожидается, пройдет выступление Пашиняна перед народом.

Параллельно на площади Свободы, которая является традиционным местом сбора оппозиции, проводит свой митинг лидер партии "Процветающая Армения", крупный бизнесмен Гагик Цурукян. Участие в демонстрации принимают около 1 тыс. человек.

На фоне политического кризиса, который начался в Армении в ноябре прошлого года, премьер-министр и главы представленных в парламенте партий договорились о проведении внеочередных выборов. 10 мая на специальном заседании депутаты соблюли необходимые формальности, чтобы роспуск парламента стал юридически возможным. После этого президент Армен Саркисян назначил дату внеочередных выборов на 20 июня. Пашинян и члены его правительства до выборов остаются работать в статусе исполняющих обязанности. Его партия "Гражданский договор" отказалась от создания блоков с другими силами и участвует в выборах самостоятельно.