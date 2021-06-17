Главы МИД США и Ливии обсудили предстоящую Берлинскую конференцию по Ливии

ТАСС, 17 июня. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД временного правительства Ливии Наджла Мангуш провели в четверг телефонный разговор и обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня провел разговор с министром иностранных дел временного правительства Ливии Наджлой Мангушем. Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили предстоящую вторую конференцию по Ливии в Берлине, которая пройдет 23 июня, и подчеркнули важность того, чтобы было обеспечено проведение в декабре 2021 года национальных выборов", - говорится в тексте.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств отметили необходимость полного соблюдения соглашения о прекращении огня от 23 октября 2020 года, в том числе пункта о выводе из Ливии всех иностранных сил и наемников.

Также госсекретарь подчеркнул готовность США расширить дипломатические контакты для содействия международным усилиям по поддержке прогресса в Ливии.

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой ЛНА и парламента временный кабмин на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета в формате "пять плюс пять", который включал по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В итоге в начале февраля после шедших при посредничестве ООН переговоров были избраны премьер-министр единого правительства Дбейба и три члена Президентского совета Ливии. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря 2021 года.