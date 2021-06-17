Президент Молдавии подтвердила свою готовность посетить Россию

КИШИНЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду подтвердила готовность нанести визит в РФ и рассчитывает вернуться к более серьезному обсуждению этого вопроса после внеочередных парламентских выборов в республике, намеченных на 11 июля.

"Пока мы не дошли до приглашения или обсуждения визита, но я все время говорю, что открыта для такого визита, так как есть много серьезных вопросов, которые я хотела бы обсудить. Они касаются наших граждан, которые работают в России, а также тех, кто экспортирует или хочет экспортировать туда. Я открыта для дискуссий и встреч со всеми международными партнерами и визитов, которые дадут результат. <…> Полагаю, что более серьезно мы обсудим этот вопрос после выборов", - сказала Санду в четверг в интервью телеканалу PRO TV.

В качестве президента Молдавии Санду, вступившая в должность главы государства в декабре 2020 года, побывала с визитами на Украине, в Бельгии, Франции, Румынии и Германии.

Досрочные выборы парламента были назначены после того, как Санду при поддержке проевропейских сил добилась отставки премьер-министра Иона Кику и заблокировала назначение нового кабинета. Этим был спровоцирован роспуск законодательного органа, где пропрезидентская партия контролировала 15 мест из 101.

Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают президентская Партия действия и солидарности, а также избирательный блок, созданный Партией социалистов Республики Молдова и Партией коммунистов Республики Молдова. В целом, как свидетельствуют опросы, в законодательный орган могут пройти до шести партий.