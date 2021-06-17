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Палестино-израильский конфликт

СМИ: ВВС Израиля нанесли удары по позициям группировок в секторе Газа

Налетам подверглись расположения так называемых фракций сопротивления в городе Бейт-Лахия, проинформировала радиостанция Dunya Al Watan

КАИР, 17 июня. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли удары по позициям палестинских группировок в секторе Газа. Об этом сообщила в четверг вечером местная радиостанция Dunya Al Watan.

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По ее данным, налетам подверглись расположения так называемых фракций сопротивления в городе Бейт-Лахия на севере прибрежного анклава. О последствиях бомбардировок не сообщается.

В ночь на среду израильская авиация нанесла удары по расположениям палестинских группировок в городах Хан-Юнис и Газа. Тогда атаке подвергся, в частности, один из тренировочных лагерей боевого крыла контролирующего сектор Газа движения ХАМАС.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между сторонами.

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