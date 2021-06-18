Блинкен заявил Лапиду о важности улучшения отношений с Палестиной

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом заявил о важности улучшения палестино-израильских отношений. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь обсудил приверженность США безопасности Израиля, важность двусторонних отношений и необходимость улучшения палестино-израильских отношений на практике, - обратили внимание в ведомстве. - Стороны также обменялись мнениями об <...> углублении нормализации [отношений с Палестиной], а также по вопросам региональной безопасности, включая Иран".

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. При активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между сторонами.