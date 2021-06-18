Оппозиция потребовала от Зеленского подготовить и провести в Донбассе сорванные выборы

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала от президента Украины Владимира Зеленского немедленно начать подготовку к проведению выборов в подконтрольных Киеву 18 объединенных территориальных общинах Донбасса, где они были сорваны в прошлом году. Об этом в пятницу говорится в распространенном заявлении партии.

"Мы требуем, чтобы конституционные права украинцев на выборы и местное самоуправление были восстановлены в полном объеме. Бесправие и унижение собственных граждан - позор для власти и государства. Требуем прекратить практику уничтожения местного самоуправления и введения военно-гражданских администраций в мирных городах", - говорится в тексте на сайте партии.

В ОПЗЖ считают, что нарушения политических прав граждан "стали настолько вопиющими, что попали в фокус внимания международных партнеров Украины". Оппозиция напомнила, что после встречи с представителями Центральной избирательной комиссии послы стран Группы семи (G7) призвали власть как можно быстрее организовать и провести выборы в этих общинах. "Так называемые соображения безопасности, которыми прикрывалась "Зе-власть", чтобы отменить выборы местного самоуправления в абсолютно мирных украинских громадах, никого не убеждают", - подчеркнули в партии.

В четверг послы стран Группы семи заявили о необходимости как можно быстрее организовать местные выборы в 18 общинах подконтрольных правительству Украины в Донецкой и Луганской областях, где в 2020 году по решению ЦИК голосование не проводилось под предлогом близости к зоне конфликта. По данным ОПЗЖ, на этих территориях проживают около 500 тыс. человек, имеющих право голоса.

Руководство Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявило тогда, что такое решение Киева нарушило права граждан.